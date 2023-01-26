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HDP'nin 'karar ertelensin' talebine ret

Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusu oy birliği ile reddedildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:35
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HDP'nin ''karar ertelensin'' talebi reddedildi

HDP'nin 'karar ertelensin' talebine ret
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HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını duyurmuştu. AYM, HDP'nin 'Karar ertelensin' talebini oy birliği ile reddetti. 

SÜREÇ

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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XYZ
26.01.2023 11:37
TÜH YA NASILDA ÜZÜLMÜŞSÜNÜZDÜR  
 
1950
26.01.2023 11:37
Hdp yi kapatsınlar, bu yıkıntının Altında akp-mhp kalır  
 
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