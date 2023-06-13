HDP'ye ödenen Hazine yardımının iadesi talep edilmişti. AYM tarih verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, seçimlere katılmayan Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik Hazine yardımına bloke konulmasına yönelik talebi görüşeceği tarih belli oldu.

AYM, söz konusu talebi 19 Haziran tarihinde karara bağlayacak.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesini talep etmişti.