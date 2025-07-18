Hedeflerinde yaşlı kadının evi ve parası vardı! Bakıcının kirli oyunu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 25 Ekim 2024'te Fatih'te mağdur Sahavet K'nin (75) demans hastalığından dolayı kendisine bakan şüpheli tarafından dolandırıldığı yönündeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurun banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı çeken şüphelinin sahte senet düzenleyerek kadının evini de icra yoluyla satmaya çalıştığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Teknik Takip Büro Amirliği görevlileri ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda 16 Temmuz'da düzenledikleri operasyonda, kadının bakıcılığını üstlenen Harun E. (42) ile olaya karıştıkları belirlenen S.Y. (54) ve A.T'yi (39) gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılardan S.Y'nin daha önce çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu anlaşıldı.

Ayrıca Harun E'nin, 3 yıl önce de 84 yaşındaki karısı ölünce, 17 milyonluk miras nedeniyle yaşanan dava sürecine ilişkin televizyon programlarına çıkarak, açıklamalarda bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

-EVDEKİ FOTOĞRAFLARIN ARKASINA YARDIM İSTEDİĞİNİ YAZMIŞ

Öte yandan demans hastası Sahavet K'ye olayın ardından vasi olarak atanan yakını Meral Gemici, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gemici, 1986'dan beri tanıdığı mağdur Sahavet K. ile çok yakın olduklarını, ancak yaklaşık 3 senedir kayınvalidesine baktığı için sık sık görüşemediklerini anlattı.

"TEK İSTEDİĞİM; YAŞLILARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Sahavet K. ile cep telefonundan konuştukları sırada bir bakıcısı olduğunu öğrenen Gemici şunları kaydetti:

"Gayet iyi gibiydi telefonda. Uzun uzun konuşmalar yapıyordu. Daha sonra da telefonlarına ulaşamamaya başladık. Eşimle evine gittik. Gittiğimizde kapıyı açtığımda iç çamaşırları bile üstünde yoktu. Demansa girdiğini düşünerek üzerini falan kapattık. Ev inanılmaz kötüydü. Her şey alt üst olmuştu. Hemen zaten Sahavet teyzeyi koruma altına aldık. Sosyal hizmetlere de götürdük.

Daha sonra da vasisi olmak için atandım. Evde temizlik yaptığımız sırada icra kağıtlarını ve Sehavet K'nin fotoğraflarının arkasında yazılar olduğunu gördüm. Yazılarda 'Eve kilitlediler beni, paralarımı aldılar, yardım' demiş,155 yazmış. Daha sonra da bana bir kağıt verdi, yine aynı şekilde 'Beni eve kilitlediler, açım, hastayım, paralarımı aldılar' yazıyordu. Şikayette bulunduk, sağ olsun İl Emniyet Müdürümüz Selami Yıldız kimsesizlerin sesi oldu. Başsavcımız, diğer savcılarımız, polisler herkes bize çok büyük destek olup yardım ettiler. Tek istediğim; bütün mahallemizdeki yaşlılarımıza, annelerimize, babalarımıza sahip çıkalım"