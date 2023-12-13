HEDEP ismini DEM olarak değiştirince ünlü rakı firması flaş bir karar aldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin 'HEDEP' olan kısaltılmış ismi, parti yönetimi tarafından 'DEM Parti' olarak değiştirildi. Gazeteci Deniz Zeyrek’in sosyal medya hesabı X’te paylaştığı bilgiye göre ünlü rakı firması kararın ardından piyasaya yeni sürdüğü “DEM” isimli rakısını toplatma kararı aldı.

Deniz Zeyrek’in paylaşımı şu şekilde:

“HEDEP ismini DEM olarak değiştirince ünlü rakı firması 15 gün önce piyasa sürdüğü DEM isimli rakısını toplama kararı almış. Ne ilginç bir ülke olduk.”

NE OLMUŞTU

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde isim değişikliğine ilişkin basın toplantısı düzenlemişti. Doğan, partinin 15 Ekim'de gerçekleştirilen kongresinde zorunlu nedenlerle ismini değiştirdiklerini belirterek, "İsmimizin uzun ve açık hali, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kısaltma ismi ise HEDEP olarak değiştirilmişti. Kongremizde yapılan değişikliklerin resmi başvuru sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partimizin kısaltma ismi olan HEDEP'e itiraz etti. Tüzüğümüzün bazı maddelerinde de değişiklik yapılması gerektiğini bize 18 Kasım 2023 tarihinde tebliğ etti. Yeni isimler ve anlamlar ile mücadelemize, hız kesmeden, üstelik çoğalarak devam edeceğiz. Tüzüğümüzde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği, itiraz ettiği değişiklikler yapıldı. Bunun dışında tüzüğümüzde herhangi bir değişiklik yapılmadı. DEM Parti; yeni ismimiz, Yargıtay Siyasi Parti Bürosu'na ulaşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.