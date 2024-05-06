HEIDI bombayı patlattı! 50’sinde kimliğini değiştirdi

Şubat 2019’da gizlice evlenen manken Heidi Klum ve 34 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz’in evliliği gündemden düşmüyor. Instagram’da 12 milyon takipçisi olan 50 yaşındaki Klum, bir kullanıcının “Kimlik kartınızda hangi isim var?” sorusu üzerine bombayı patlattı.

Seksi güzel kimliğinin fotoğrafını paylaştı. Klum'un 5 yıldır kocasının soyadı olan Kaulitz’i resmi olarak kullandığı ortaya çıktı. 2005 yılında ünlü şarkıcı Seal ile evlenen Heidi Klum, o zamanda kocasının soyadı ‘Samuel’i kullanmak için resmi makamlara başvurmuştu.

Heidi Klum, Instagram’daki 12 milyon takipçisine kimlik kartını gösterdi.

Evliliklerinde 3 çocukları olan Heidi Klum ve Seal, 2014 yılında boşanmıştı.