Heidi Klum Formula yarışı izlemeye neredeyse üstsüz gitti

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli bu sefer de F1 izlemeye giderken neredeyse giyinmedi.

Sami Güntürkün Gürel
Heidi Klum Formula yarışı izlemeye neredeyse üstsüz gitti

50 yaşındaki model, yaklaşık 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı cesur karelerle de adından söz ettiriyor. Heidi Klum son olark kocasıyla birlikte Formula 1 Grand Prix'sine gitti.

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Ancak model buraya giderken öyle bir tercih de bulundu ki sosyal medya paylaşımı ağızları açık bıraktı.

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Heidi Klum siyah deri ceketinin altına hiçbir şey giymeyip bunu aynada çektiği video ile göstererek yine adından söz ettirdi. Külot modasına da uyan Heidi Klum altına siyah bir iç çamaşırı ve file çoraplar giydi.

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