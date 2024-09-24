Heidi Klum ve Joanna Gaines yine ışıl ışıl

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Heidi Klum ve Joanna Gaines yine ışıl ışıl

Kot tulumlarla şıklığı yakalayın! Heidi Klum ve Joanna Gaines’in sonbahar stil önerileriyle modaya yön verin. İlham almak için bu ikilinin kombinlerine göz atın!

Havalar soğuduğunda, kot tulumları tercih edin. Stil tavsiyeleri almak isteyenler için Heidi Klum ve Joanna Gaines'e bir göz atın. Son zamanlardaki şık görünümleriyle, kesinlikle ilham verici olabilirler. Kot tulumu bazıları için tartışmalı olsa da aslında oldukça modaya uygun bir seçim. Klum'un America's Got Talent programına giderken tercih ettiği koyu mavi kısa kollu kot tulumunu ele alalım. Disney baskılı deri bir çanta ve aynalı güneş gözlükleriyle kombinleyen Klum, pantolon paçalarını kıvırarak askılı altın topuklu ayakkabılarını da sergiledi.

Gaines ise Magnolia'nın sonbahar sayısının kapağında daha gündelik bir tarzı tercih etti. Manşetli kol ve eteklere sahip uzun kollu, orta mavi kot tulumu ve Converse spor ayakkabılarıyla kombinleyerek trendi yansıttı.

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