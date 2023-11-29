Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti

Dünyaca ünlü manken Heidi Klum ve 19 yaşındaki kızı Leni Klum'un birlikte yer aldığı iç çamaşırı kampanyasından pozlarını paylaşınca geçtiğimiz yıl büyük tepki almıştı. Anne-kız tepkileri umursamadı ve bu sefer Noel için kırmızı iç çamaşırlarını giydi

KAYNAK: Haber Merkezi
Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti

50 yaşındaki Alman manken Heidi Klum genç kocasıyla yaptığı müstehcen pozlarla adından söz ettiriyordu. Yıllara meydan okuyan Klum kızı 18 yaşına bastığında birlikte poz vererek dikkat çekmişti.

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Leni Klum’la bir markanın kreasyonu için iç çamaşırıyla poz verdiği kareler sosyal medyadan paylaşan model tepki çekmişti.

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Heidi Klum ve artık 19 yaşındaki Leni Klum bu sefer Noel için poz verdi. Kırmızı seksi iç çamaşırlarını giyerek poz veren anne-kız yine olay oldu.

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Bir annenin ergenlik çağındaki çocuğunun yanında kıyafetsiz poz vermesinden rahatsızlık duyan takipçiler "Biraz iğrenç", "Kızımı bu şekilde göstermekten gurur duymazdım", "Anne ve kızını iç çamaşırlarıyla görmek bir şekilde garip" eleştirilerinde bulundu.

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