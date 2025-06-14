Heimlich manevrası hayat kurtardı

Kaynak: İHA
Heimlich manevrası hayat kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir esnaf, boğazına fındık kaçan şahsı Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtardı.


Olay, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen bir vatandaş fındık yediği esnada yediği fındık boğazına kaçtı. Can havliyle kuyumcuya girip yardım isteyen vatandaşın imdadına kuyumcu yetişti. İş yeri sahibi, Heimlich manevrasıyla vatandaşa müdahale ederek boğazına takılan fındığın çıkmasını sağladı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayda şahsın boğazına fındığın takılması ve sonrasında iş yeri sahibinin Heimlich manevrası uygulaması yer aldı.

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