Hekimler sesini yükseltti: Sağlıkta şiddet yüzde 600 arttı

Hekim Birliği Sendikası, sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarını ele almak ve çözüm yolları aramak amacıyla 'Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans' çalıştayı düzenledi.

Çalıştayda, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, 2012 yılından 2022 yılına kadar sağlıkta şiddetin yüzde 600 oranında arttığını ve diğer sektörlere göre 16 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımların önemli olduğunu vurgulayan Doğramacı, mevcut uygulamaların yetersiz olduğunu ve şiddetin sadece bunlarla çözülemeyeceğini ifade etti.

İdari önlemlerin alınmasının gerekliliğine değinen Doğramacı, panik butonu ve X-ray cihazları ile güvenlikli çalışma ortamlarının sağlanması, hekimlerin iş yükünün azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, hekimlerin yüzde 62'sinin yaşadığı şiddeti bildirmediğini ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) üzerinden doktorlara yönelik tehditlerin yapıldığını belirtti.

Hekim Birliği Sendikası Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Cengiz ise, Türkiye'de kamuda şiddete en çok maruz kalan meslek grubunun kadın hekimler olduğunu ve bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturulması gerektiğini vurguladı.