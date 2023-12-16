Hekimler sesini yükseltti: Sağlıkta şiddet yüzde 600 arttı

Kaynak: DHA
Hekimler sesini yükseltti: Sağlıkta şiddet yüzde 600 arttı
Hekim Birliği Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Sağlık sektöründeki şiddet yüzde 600 arttı” ifadeleri kullandı.

Hekim Birliği Sendikası, sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarını ele almak ve çözüm yolları aramak amacıyla 'Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans' çalıştayı düzenledi.

Çalıştayda, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, 2012 yılından 2022 yılına kadar sağlıkta şiddetin yüzde 600 oranında arttığını ve diğer sektörlere göre 16 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımların önemli olduğunu vurgulayan Doğramacı, mevcut uygulamaların yetersiz olduğunu ve şiddetin sadece bunlarla çözülemeyeceğini ifade etti.

İdari önlemlerin alınmasının gerekliliğine değinen Doğramacı, panik butonu ve X-ray cihazları ile güvenlikli çalışma ortamlarının sağlanması, hekimlerin iş yükünün azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, hekimlerin yüzde 62'sinin yaşadığı şiddeti bildirmediğini ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) üzerinden doktorlara yönelik tehditlerin yapıldığını belirtti.

Hekim Birliği Sendikası Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Cengiz ise, Türkiye'de kamuda şiddete en çok maruz kalan meslek grubunun kadın hekimler olduğunu ve bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İlgili Haberler
Sağlık çalışanına şiddet kameralara yansıdı. Şiddet bir türlü bitmek bilmiyor. Elleriniz kırılsın
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta şiddet sorunu meclis gündemine taşındı
Sağlıkta şiddet sorunu meclis gündemine taşındı
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor
Son Haberler
Herkese geçim derdini unutturacak karikatür. Emre Ulaş çizdi Karikatür
Herkese geçim derdini unutturacak karikatür. Emre Ulaş çizdi
Mahkeme VAR'ın seçtiği görüntülerle hakemi yanılttığına hükmetti. O iki maç örnek gösterildi Spor
Mahkeme VAR'ın seçtiği görüntülerle hakemi yanılttığına hükmetti. O iki maç örnek gösterildi
Fatih Tekke'den Beşiktaş açıklaması. Durumları ortada! Spor
Fatih Tekke'den Beşiktaş açıklaması. Durumları ortada!
Diyarbakırlı astronotu görenler gözlerine inanamadı. Hayalini gerçekleştiremedi ama… Yaşam
Diyarbakırlı astronotu görenler gözlerine inanamadı. Hayalini gerçekleştiremedi ama…
2 bin yıllık sarnıç ve mimari yapı keşfedildi Kültür Sanat
2 bin yıllık sarnıç ve mimari yapı keşfedildi
Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet Spor
Galatasaray'dan üst üste 4. galibiyet
Kuveyt’in yeni emiri belli oldu Dünya
Kuveyt’in yeni emiri belli oldu