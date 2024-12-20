Helal Akreditasyon cezaları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de

Kaynak: ANKA
Helal Akreditasyon cezaları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de

Köfteci Yusuf 'un ürünlerinde domuz eti bulunması ile patlak veren ve ileli sucuk, döner ve kıyma satan firmaların ifşa edilmesinin ardından yeni önlemler alınmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Helal Akreditasyon Kurumu idari para cezalarının alt ve üst sınırları arttırıldı.

Helal belgesi veren kuruluşları denetlemek ve helal belgelerinin güvenilir olup olmadığını belirlemek amacı ile kurulan Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında tebliğ 20 Aralık tarihle Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle idari para cezalarının alt ve üst limitlerini yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

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Buna göre; idari para cezası alt limiti 2025 için 228 bin 71 liraya ve idari para cezası üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 TL’ye yükseltildi.

Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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