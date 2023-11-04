Helal olsun bu gençlere. Suya atlayıp bakın neyi topladılar

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Türk bayrağı yerden alındı

Sağanak yağış sırasında Demircioğlu Caddesi’nde asılı bulunan Türk bayraklarından biri yere düştü. İki genç sulara aldırmayarak bayrağı yerden aldı. Gençlerin bu davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerin bu davranışı ise takdir topladı.

Meteoroloji uyarıda bulunmuştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Uyarıda, kuvvetli sağanak yağışın olabileceği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilmişti.