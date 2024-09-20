Helen Flanagan yeni sevgilisini paylaştı

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Helen Flanagan yeni sevgilisini paylaştı

Geçen hafta Robbie adında gizli bir erkek arkadaşı olduğunu itiraf ettiğinden beri magazin mensuplarının sıkı takibe aldığı güzel, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla şaşırttı.

Celebs Go Dating adlı tv showunda Chris Taylor, Tristan Phipps, Stephen Webb, Ella Morgan ve Jamelia ile birlikte rekorları altüst eden Helen Flanagan, yeni sevgilisini hayranlarına tanıttı.

Flanagan, son yaptığı sosyal medya paylaşımında, uzun yıllar İngiltere'nin çeşitli liglerinde forma giydikten sonra teknik direktörlük kariyerine başlayıp 2011 yılında ailevi nedenlerle futboldan tamamen emekli olan 44 yaşındaki Robert Talbot'la birlikte fotoğrafını paylaştı.

Güzel kadın Instagram'daki paylaşımını "Beyaz Havuz Partisi Finali bu gece saat 22:00'de" mesajıyla paylaştı.

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