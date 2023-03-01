ABD'de NBA efsanesi Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de Los Angeles'te meydana gelen helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti. Kazada toplam 7 kişi can vermişti.

Kazadan sonra olay yerine ilk giden ekip olan Los Angeles Belediyesi şerifinin ve itrafiye teşkilatının çalışanlarının çektikleri fotoğrafları paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca bir şerif yardımcısının, içki içtiği barda çekilen fotoğrafları etrafındaki insanlara gösterdiği kanıtlanmıştı.

Bunun üzerine dava açılmıştı. Ağustos 2022’deki duruşma sırasında Vanessa Brynat, kazadan bir ay sonra fotoğraf haberlerinin kederini artırdığını ve fotoğrafların ortalıkta olabileceği düşüncesiyle panik atak geçirdiğini söylemişti.

Kobe’nin eşi Vanessa Bryant, kazaya müdahale eden ilk ekibin cesetleri ‘hatıra’ olarak fotoğrafladığını söylemiş ve dava açmıştı.

Dava sona erdi ve Kobe Bryant'ın eşi 29 milyon dolar tazminat kazandı.

Los Angeles Belediyesi avukatları, 29 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettikleri dava hakkında “adil ve makul” yorum yaptı.

Öte yandan, eşi ve kızı da kazada hayatını kaybeden Chris Cester de, 19 milyon 950 bin dolarlık tazminat almaya hak kazandı.