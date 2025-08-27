Helldivers 2 oyuncu sayısında rekor kırdı

Helldivers 2'nin Xbox Series X|S platformunda yayımlanmasıyla birlikte, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Xbox oyuncuları, oyunun sunduğu eşsiz deneyimi keşfetmek için adeta yarıştı. Bu ilgi, oyunun oyuncu sayısında belirgin bir artışa yol açtı. Özellikle Xbox Series X|S kullanıcılarının ilgisiyle birlikte, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

STEAM OYUNCULARI DA ETKİSİ ALTINDA

Helldivers 2'nin Xbox'a çıkışı, sadece Xbox oyuncularını değil, aynı zamanda Steam oyuncularını da etkisi altına aldı. Steam platformunda, oyunun günlük oyuncu sayısı 50.000'den 100.000'in üzerine çıkarak büyük bir artış gösterdi. Bu durum, oyunun farklı platformlardaki oyuncular arasında geniş bir etkileşim yarattığını ve topluluğun büyüdüğünü gösteriyor.

PLAYSTATİON STUDİOS'UN STRATEJİK HAMLESİ

Helldivers 2'nin Xbox Series X|S platformuna çıkışı, PlayStation Studios'un stratejik bir hamlesi olarak dikkat çekiyor. Bu adım, PlayStation'ın önceki dönemlerde yalnızca PC'ye port ettiği oyunları, artık Xbox platformuna da taşıma kararı aldığını gösteriyor. Bu strateji, PlayStation'ın oyunlarını daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaştırma amacını taşıyor ve sektördeki rekabeti artırıyor.

GELECEKTEKİ PLANLAR VE BEKLENTİLER

Helldivers 2'nin Xbox Series X|S platformundaki başarısı, gelecekteki oyun stratejileri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Eğer bu başarı sürdürülebilir olursa, PlayStation Studios'un diğer PS5 özel oyunlarını da Xbox platformuna taşıma ihtimali gündeme gelebilir. Bu durum, oyun dünyasında platformlar arası geçişlerin daha yaygın hale gelmesine ve oyuncuların daha geniş bir oyun yelpazesiyle tanışmasına olanak sağlayabilir.