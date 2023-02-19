‘Seçim erteleme’ iddialarına ilişkin flaş kulis bigisi: Hem AKP hem MHP kaynakları

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından, iktidarın 2023 seçimlerini ertelemek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Söz konusu iddialara ilişkin kulis bilgisi paylaşan Habertürk yazarı Kübra Par, "Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok. Bırakın 18 Haziran’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana" ifadelerini kullandı.

Kübra Par, yazısında şunları kaydetti:

"Depremin ardından 'Seçim ertelenecek mi?' sorusu gündemde. Muhalefet partileri bunun Anayasa’ya aykırı olacağına dair üst üste açıklamalar yapıyor. Oysa Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok. Bırakın 18 Haziran’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana.

18 Haziran’a bırakılmamasının arkasında ise bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızla toparlanma konusunda duyduğu öz güven ve aday belirleyemeyen muhalefeti hazırlıksız yakalama niyeti yatıyor olabilir. Hem AK Parti hem de MHP kaynakları şu anki ağırlıklı eğilimin 14 Mayıs olduğunu doğruluyor."