Hem Arda hem Madrid ''Güler'

La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad'a konuk olan Real Madrid Mbappe ve Arda Güler'in iş birliğiyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

????????Arda Güler'in golü ofsayt nedeniyle iptal edildi! pic.twitter.com/OwnK9EiTlF — S Sport (@ssporttr) September 13, 2025

ARDA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşmanın henüz 2'inci dakikasında Arda Güler'in attığı gol, pası aktaran Mbappe'nin ofsaytta olması nedeniyle geçersiz sayıldı.

REAL SOCIEDAD SAVUNMASI MBAPPE'Yİ DURDURAMADI

12'inci dakikada savunmanın önde yakalanmasından yararlanan Mbappe orta saha yakınlarında sahipsiz topu kazanarak kale önüne kadar sürdü ve soğukkanlı bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER & MBAPPE İŞ BİRLİĞİ YENİDEN SAHNEDE

Golden 20 dakika sonra Dean Huijsen'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından sahada 10 kişi kalan Real Madrid'de Arda Güler ile Mbappe iş birliği yeniden sahnelendi.

41'inci dakikada yine Mbappe'yi defansın arkasına kaçıran Arda Güler ceza sahası içerisine yaptığı koşuda Fransız yıldızın içeri çevirdiği topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkaran golü attı

10 kişi kalmasına rağmen bu golle devreye 2 farklı üstünlükle giren Real Madrid zorlu deplasmanda 3 puan için önemli bir avantaj yakaladı.