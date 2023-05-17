Hem de küsuratına kadar... Soylu seçim sonuçlarını ‘bilmiş’

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alacağı oy oranını ve Cumhur İttifakı'nın çıkartacağı milletvekili sayısını doğru ‘bildiğini’ yazdı.

Hem de küsuratına kadar... Soylu seçim sonuçlarını ‘bilmiş’

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy aldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçim sonuçlarını ‘bildiğini’ yazdı.

Övür, köşesinde kaleme aldığı yazıda şunları kaydetti:

“Araştırma şirketleri ve anketler bu seçimde çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum. Bugün değil 2 binli yılların başından beri her seçim öncesi konuştuğumda aşağı yukarı gidişata ilişkin söyledikleri büyük oranda tutardı. Ama bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım. Seçim günü bile aynen şöyle diyordu ‘Seçim yüzde 49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Mecliste’yse rahatız. Cumhur ittifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır.”

Cumhur İttifakı, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’te 322 milletvekili ile temsil edilecek.

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