Hem dolar hem de euro rekora koştu. ABD enflasyonu doları uçurdu

Piyasalar ABD'den gelen enflasyon verileriyle yükselişe geçti. Dolar ve Eurodan yeni rekorlar peş peşe geldi.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Hem dolar hem de euro rekora koştu. ABD enflasyonu doları uçurdu

Piyasalar dün akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verileriyle yükseliş ivmesini hızlandırdı ve hem Dolar hem de Euro Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyesine ulaştı.

ABD enflasyon verileri uzun süredir düşüş eğilimindeki altını da hareketlendirdi ve altın fiyatları da hızla yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasına rağmen yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki yükselişini önleyemezken, ortadoğuda barış umudunun uzak olması da piyasaları derinden etkiliyor.

Türk Lirası'nın 3 yıldır aralıksız değer kaybettiği piyasalarda Dolar ve Euro yeni güne de yeni bir rekorla başladı.

ABD ENFLASYON ENFLASYON RAKAMLARI

ABD'de ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ekim ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesindeydi.

ENFLASYON RAKAMLARI DÖVİZ PİYASASINI HAREKET GEÇİRDİ

ABD'den gelen veriler dolar ve euroyu hareketlendirdi. İşte döviz piyasasında son durum:

Dolar 28,66 TL'den, Euro 31,21 TL'den, Sterlin 35,81 TL'den, Japon Yeni ise 19,03 TL'den işlem görüyor. Dolar dünkü kapanışta 28,62 liraydı. Dolar bu gelişmenin ardından 29 liraya doğru yürüyüşüne devam etti.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 1.967 Dolar'dan, Gram altın 1.811 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 16 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 410 TL'den, Gram Gümüş ise 21,36 TL'den fiyatlanıyor.

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