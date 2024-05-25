Hem ev sahibini hem kiracıyı yakan gelişme. O istisna kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Hem ev sahibini hem kiracıyı yakan gelişme. O istisna kaldırıldı

Hem ev sahibinin cebini yakacak hem de kiraların artmasına neden olacak bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Kira vergilerinde uygulanan muafiyetin kalkması ile birlikte ev sahipleri yüzde 64 oranında daha fazla vergi ödemeye başlayacak.

Ev sahiplerininse ceplerinden çıkan bu miktarı yüzde 25 kira sınırlamasının ortadan kalkmasının ardından kiralara yüksek zam yaparak kiracılardan çıkarması bekleniyor.

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Ev sahiplerinin ödediği konut vergilerini biraz daha artıran yeni bir vergi düzenlemesi için harekete geçildi. Yeni düzenleme ile birlikte kira vergisinin yüzde 50’den fazla artırması bekleniyor. Ev sahiplerinin ise yüksek kira bedelleri talep ederek aradaki farkı kiracılara yüklemesine kesin gözü ile bakılıyor.

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Kamuda Tasarruf Paketi'nin ardından Hazine'nin gelir artırmak için vergi artışına gitmesi bekleniyor. AK Parti'li milletvekillerinin önümüzdeki ay TBMM’ye getirmeye hazırlandığı vergi reformu taslağına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yeni vergi paketinin öncelikle ev sahiplerinin dolayısı ile de kiracıların cebini yakacağı belirtiliyor.

Üzerinde çalışılan vergi reformu taslağına göre, evini düşük bedelle kiraya veren ev sahiplerinin daha düşük gelir vergisi ödemelerini sağlayan 33 bin TL'lik istisna ortadan kaldırılıyor.

KİRA MUAFİYETİ KALKINCA EVİNİ 10 BİN LİRAYA KİRAYA VEREN BİR KİŞİ 18 BİN TL VERGİ VERECEK

AK Parti'nin hazırladığı vergi paketi taslağına göre konutunu kiraya veren ev sahiplerinden, bir senede elde ettikleri kira geliri karşılığında indirim uygulanmadan doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar giden oranlarda vergi ödemesi istenecek. Vergideki bu artış ise 2024 yılı başı baz alınarak hesaplanacak.

Düşük kiraya evini kiralayanlar uygulanan huafiyetin ortadan kalkması ile birlikte konutunu düşük tutarlarla kiraya verenler başta olmak üzere ev sahiplerinin vergi yükü de artacak. Örneğin 10 bin TL kira geliri elde edenler 11 bin 560 lira olarak ödedikleri vergiyi bundan böyle 18 bin 967 TL olarak ödeyecek. Taslak yasalaşınca ev sahiplerinin vergi yükü yüzde 64 oranında artmış olacak.

Bu nedenle evini düşük kiraya verenler kira bedelini yüksek tutarak verecekleri vergiyi çıkarma yoluna gidecek. Yüzde 25 kira sınırının kalkmasına denk gelecek tasarının kiraların beklenenin üzerinde artmasına neden olması bekleniyor.

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