Hem öğrencileri hem öğretmenleri üzecek tatil kararı

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Hem öğrencileri hem öğretmenleri üzecek tatil kararı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili süresinin önümüzdeki dönem 20 gün daha kısaltılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hem öğrencilere hem öğretmenleri üzecek kararı açıkladı. Bundan sonra yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağını açıklandı. Alınan yeni karar bu yaz tatili için geçerli olmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı önceden kararlaştırıldığı gibi 9 Eylül tarihinde başlayacak.

Bununla beraber, ders saatlerine ilişkin değişikliklerin de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde olduğu öne sürüldü.

Bakan Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun şikayetler üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını ifade etti. Ders süresini kısaltılması da tıpkı yaz tatili kararı gibi gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğretmen ve öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ve öğretmenler için ikinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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