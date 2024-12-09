Hemşirelik bölümü öğrencilerinden köy okullarına destek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hemşirelik bölümü öğrencilerinden köy okullarına destek

Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören hemşirelik bölümü öğrencileri, köy okullarına destek amacıyla fakültede etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelirin ise bir köy okulunun ihtiyaçlarını karşılaması için kullanılacak.

FÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, düzenledikleri anlamlı bir etkinlikle köy okullarına destek olmayı amaçladı. Fakülte binasında kurulan stantta öğrenciler, kendi hazırladıkları çeşitli yiyecekleri satışa sundu. Etkinlikten elde edilen gelirin, bir köy okulunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacağı belirtildi. Hemşirelik topluluğu öğrencileri, bu etkinlikle hem dayanışma örneği sergilediklerini hem de köy okullarındaki çocuklara destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Topluluk üyelerinden Şevval Çelik ise bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Hemşirelik bölümü öğrencilerinden köy okullarına destek

Hemşirelik bölümü öğrencilerinden köy okullarına destek

Hemşirelik bölümü öğrencilerinden köy okullarına destek

Hemşirelik bölümü öğrencilerinden köy okullarına destek

Hemşirelik bölümü öğrencilerinden köy okullarına destek

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