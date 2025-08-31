Hentbol Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi belli oldu

2025 Hentbol Kadınlar Süper Kupa final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Muğla temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak’ı 30-26 mağlup ederek şampiyon oldu. Büyükşehir Belediyespor geçen sezon da Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30 ARMADA PRAXİS YALIKAVAK 26

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol

Hakemler: Alparslan Korkmaz, Bilal Kahraman

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal, Yaren Berfe Eren, Beyzanur Türkyılmaz 5, Yeliz Özel, Cansu Akalın 5, Yağmur Aktay, Alena Ikhneva 5, Büşra Işıkhan, Sibel Gündoğdu 1, Ecem Birben Antalyalı, Eda Nur Çetin 6, Zeynepnur Kendirci, Agni Zygoura 2, Emine Gökdemir 6, Fatma Ay Babur, Joana Fortuna

Armada Praxis Yalıkavakspor: Anca Mihaela, Beyza Gedik 1, Reyhan Kaya, Buket Seven, Gözde Seven, Edanur Burhan, Gülcan Tügel 6, Sofiia Bezrukova 7, Nurceren Göktepe 5, Betül Karaarslan 2, Ceylan Aydemir 2, Tuana Akman, Yağmur Bembeyaz, Hatice Özdemir, Ziva Copi 3, İlke Yıldız

Devre: 16-13

İki dakika cezası alanlar: Yeliz Özel, Sibel Gündoğdu, Eda Nur Çetin, Agni Zygoura, Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Sofiia Bezrukova (Armada Praxis Yalıkavakspor)