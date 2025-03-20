Hentbol Süper Lig'de 21. hafta programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.30 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Üçevler)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)
22 Mart Cumartesi:
13.00 Köyceğiz Belediyespor-Güneysu (Köyceğiz)
16.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş (Recep Şahin Köktürk)
17.00 DEPSAŞ Enerji As-Rize Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
24 Mart Pazartesi:
17.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)