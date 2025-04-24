Hentbol Türkiye Kupası 8'li finali İzmir'de yapılacak

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası 8'li final karşılaşmaları 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Final maçları ise 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final programı şöyle:

30 Nisan Çarşamba:

12.00 Yenimahalle Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

12.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (Serdar Yereli)

16.00 Görele Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)

16.00 Armada Praxis Yalıkavak – Adasokağı (Serdar Yereli)

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final 1 Mayıs Perşembe günü, final ise 3 Mayıs Cumartesi günü Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final programı şöyle:

30 Nisan Çarşamba:

14.00 Spor Toto - Depsaş Enerji As (Celal Atik)

14.00 Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Serdar Yereli)

18.00 Beykoz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

18.00 Beşiktaş - Konya Büyükşehir Belediyespor (Serdar Yereli)

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 1 Mayıs Perşembe günü, final ise 3 Mayıs Cumartesi günü Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.