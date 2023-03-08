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Hentbolda hedef 2024. Uğur Kılıç açıkladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç hedeflerinin 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası finalleri olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:32
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Hentbolda hedef 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri olarak açıklandı

Hentbolda hedef 2024. Uğur Kılıç açıkladı
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Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerindeki her maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak Türk hentbolu için bir ilki başarmak istediklerini kaydeden Kılıç, "Bu karşılaşma merhum kaptanımız Cemal Kütahya'nın aramızdan ayrılışının ardından oynayacağımız ilk milli maç olacak. Hem teknik ekip, hem psikologlarımız Konya'da yapılan kamp süresince sporcularımızı çeşitli formüllerle hazırlamaya çalıştı. Bütün ekip, sporcularımız, Cemal için mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.
"CEMAL İÇİN İSTİYORUZ"
Kılıç, Lüksemburg ile yapılacak iki maçı da kazanarak üçüncülüğü garantilemek istediklerini belirterek, şunları kaydeti:
"Sporcularımız Konya'da gayet iyi bir kamp geçirdi. Lüksemburg ile yapılacak iki maçı da kazanarak üçüncülüğü garantilemek istiyoruz. Onun akabinde de nisan ayında Portekiz ve Makedonya ile birlikte belki de tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bunu Cemal için istiyoruz, milli takım için istiyoruz. Bunu hentbolda başarı için umutlanan genç sporcuların büyümesi için istiyoruz. Lüksemburg'a gelişimizde bizleri Sayın Büyükelçimiz Engin Yürür karşıladı. Maçımızı da takip edecekler. İnşallah burada istediğimiz sonuçlarla ayrılacağız."
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup üçüncü maçında bugün deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.
Lüksemburg'da Ulusal D'coque Spor Merkezi'nde bugün oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Milli takım, bu maçın ardından gruptaki dördüncü maçında yine Lüksemburg ile 12 Mart'ta Konya'da karşılaşacak.

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