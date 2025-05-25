Hentbolda Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş şampiyon oldu.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir, Beşiktaşlı hentbolculara madalyalarını verdi.
Madalya törenin ardından Beşiktaş 2024-2025 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Tarihindeki 18'nci şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlı takımın sporcuları törende büyük sevinç yaşadı.