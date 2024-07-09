Hepsi batıyor insanlar parasını kurtarmaya koşuyor. Büyük kriz geliyor

Düzenleme: Aslı Erdoğan
Hepsi batıyor insanlar parasını kurtarmaya koşuyor. Büyük kriz geliyor

Piyasalarda, Çin’de ki bankaların battığına dair yayılan iddialar tedirginlik yarattı.

Gazeteci Turhan Bozkurt’un, sosyal medyada hesabından Çin’li bankalarına dair yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabından ”Çin’de bankalar batıyor. Mudiler parasını alabilmek için banka önlerinde bekliyor.” ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

Dünya genelinde pandemi ile beraber başlayan tedarik zincirindeki aksaklıkların yanında getirdiği ekonomik kriz, dünya bankalarını derinden etkiledi.

Merkez Bankalarının uyguladığı sıkı para politikası, kredi faiz oranlarındaki yüksekliği tetikledi. Bu da müşteri tarafında ve kredi verme yönünde sorunları gündeme getiriyor.

Ekonomik krizin hız kazandığı ülke şimdi de Çin oldu. Çin’de bir bankanın battığına dair yayılan haberler, bankada hesabı olanları harekete geçirdi.

İnsanlar bankadan parasını alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük krizin kapıda olduğu yönündeki iddialar piyasalar üzerinde etki oluşturabilir.

Asya borsaları, gelen haberlerin etkisiyle, bugün karışık bir seyir sergiliyor.

Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 oranında azalırken, CSI 300 endeksi yüzde 0,15 oranında değer kaybı yaşadı.

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