Hepsi bir otomobilden çıktı, jandarma bile şaşırdı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama amaçlı durdurulan bir otomobil herkesi şok etti.

KAYNAK: İHA
Hepsi bir otomobilden çıktı, jandarma bile şaşırdı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 7 kişilik ticari araç içinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek hazırlığında oldukları ortaya çıktı. 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı kaçak göçmen ve organizatörlere yönelik denetimlerine devam ediyor. Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kişilik 34 FGK plakalı araç içerisinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler E.G. ve A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan organizatörler E.G. ve A.Ş’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 16 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek istedikleri ortaya çıktı.

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