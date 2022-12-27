Yılbaşı öncesi Saray'da moralleri bozacak anket

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Area Araştırma, 20-25 Aralık tarihleri arasında 12 kentte yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. 2004 kişinin katıldığı anketten çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Katılımcılara 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de soruldu. Erdoğan'ın karşısına; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in çıkarıldığı tüm senaryolarda Erdoğan'ın seçimi kaybettiği görüldü.

İMAMOĞLU'NA VERİLEN HAPİS CEZASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının halkta tepkiye yol açtığı görüldü. Ankete katılanların yüzde 65,3'ü cezanın adil olmadığını ifade etti.

İmamoğlu'na verilen cezayı adil bulmayan AKP'lilerin oranı yüzde 36,1 olarak ölçülürken, ceza adil değil diyen MHP'lilerin oranı ise yüzde 49,3'ü buldu. CHP seçmeninin yüzde 95'i cezayı adil bulmazken, İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 92,4'ü cezayı adil bulmadı.

SİYASETÇİLERLE İLGİLİ GENEL KANI

"Siyasetçilerle ilgili genel kanı" sorusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili kanaatin yüzde 50,6 oranında olumlu olduğu görüldü.

Hakkındaki kanaatin en olumsuz olduğu siyasetçi ise yüzde 72,2 ile Temel Karamollaoğlu oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Katılımcılara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 67'si ülkenin ne büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 6,5'i en büyük sorunu mülteciler olarak görürken, 4,2'si ise işsizlik olarak yanıt verdi. Anketin sonuçlarına göre halkın yolsuzluk, kadına yönelik şiddet ve sağlık sektöründeki sorunları "Sorun" olarak görmediği ortaya çıktı.