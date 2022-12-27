27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yılbaşı öncesi Saray'da moralleri bozacak anket

Area Araştırma, 2022 yılının son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Aralık 2022 seçim anketi sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine rakip olabilecek Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e karşı seçimi kaybediyor.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:25
Takip Et

Hepsi Erdoğan'ı geçti. Yılbaşı öncesi Saray'da moralleri bozacak anket

Yılbaşı öncesi Saray'da moralleri bozacak anket
+
Aa
-

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Area Araştırma, 20-25 Aralık tarihleri arasında 12 kentte yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. 2004 kişinin katıldığı anketten çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Katılımcılara 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de soruldu. Erdoğan'ın karşısına; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in çıkarıldığı tüm senaryolarda Erdoğan'ın seçimi kaybettiği görüldü.

İMAMOĞLU'NA VERİLEN HAPİS CEZASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının halkta tepkiye yol açtığı görüldü. Ankete katılanların yüzde 65,3'ü cezanın adil olmadığını ifade etti.

İmamoğlu'na verilen cezayı adil bulmayan AKP'lilerin oranı yüzde 36,1 olarak ölçülürken, ceza adil değil diyen MHP'lilerin oranı ise yüzde 49,3'ü buldu. CHP seçmeninin yüzde 95'i cezayı adil bulmazken, İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 92,4'ü cezayı adil bulmadı.

SİYASETÇİLERLE İLGİLİ GENEL KANI

"Siyasetçilerle ilgili genel kanı" sorusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili kanaatin yüzde 50,6 oranında olumlu olduğu görüldü. 
Hakkındaki kanaatin en olumsuz olduğu siyasetçi ise yüzde 72,2 ile Temel Karamollaoğlu oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Katılımcılara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 67'si ülkenin ne büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi. 

Katılımcıların yüzde 6,5'i en büyük sorunu mülteciler olarak görürken, 4,2'si ise işsizlik olarak yanıt verdi. Anketin sonuçlarına göre halkın yolsuzluk, kadına yönelik şiddet ve sağlık sektöründeki sorunları "Sorun" olarak görmediği ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

terzalioğlu
27.12.2022 15:49
NE OLURSA OLSUN REİS!!!!  
 
metin
27.12.2022 15:29
kenarda köşede bekleyen mansur yavaş aday gösterilecek. erdoğan neden mansur yavaş a dokunmuyor. bu sorgulanmalı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.