Hepsi LPG tankından çıktı. Polisler bile şaşırdı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bir operasyon gerçekleştirdi.
Düzenlenen 4 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 8’inin ise gözaltı işlemleri sürüyor.
Operasyonlarda, 460 kilo esrar türevi uyuşturucu madde ele geçirildi.
LPG TANKINDAN ÇIKTI
Zehir tacirleri, yaklaşık yarım ton uyuşturucuyu batı illerine sevk ederek yılbaşında gençleri zehirleyeceklerdi.
Narkotik ekipleri yaptıkları uzun süreli takipler sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
Yakalanan araçlardan birinin LPG tankına 15 kilonun üzerinde skank maddesinin zulalanmış ve üzerine LPG doldurulmuş olması polis ekiplerinin dikkatini çekti.