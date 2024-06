Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor

2000'lerin başında dansları ve şarkılarıyla adından söz ettiren "Hepsi" grubu, birkaç yıl süren birlikteliğin ardından dağıldı.

Grubun üyeleri arasında Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer bulunuyordu ve ilk ayrılan isim Ergül oldu.

Cemre Kemer Sessizliğini Bozdu

Tüm bu süreçte tartışmalara dahil olmayan ve sessizliğini koruyan Cemre Kemer, sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği düzenledi ve "Hepsi" grubu üyeleri arasındaki tartışmayla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez annelik sevinci yaşayan Cemre Kemer de konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cemre Kemer

Cemre Kemer, konuya dahil olmak istemediğini belirttiği videoda, "Bebeğimin 40'ı yeni çıktı arkadaşlar. Konuyu hâlâ tam kavrayamadım. Açıkçası canım istemedi. Yani şu an buna girmek istemedim. Bizi bunca yıl boyunca dinleyen herkese sonsuz saygı duyuyorum. Biz çok uzun yıllar çalıştık, hazırlandık. Şu an herkes kendi istediği hayatı yaşıyor. Çocuklarımla, ailemle daha çok aile hayatı yaşamak istedim ki ben hep bu kafada bir insandım. Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bu söylediğimle bile ben kötü bir şey yapmışım gibi bir pozisyona düşürüleceğim. O yüzden hayırlı uğurlu olsun inşallah, çok dinlensin" ifadelerini kullandı.

"Hepsi Belgesel Projesi İptal Oldu"

Spor eğitmeni olarak kariyerine devam eden Yasemin Yürük, geçen yıl verdiği bir röportajda, "Hepsi" grubu için belgesel ve 20. yıl konseri gibi fikirlerin olduğunu dile getirmişti.

Ancak Yürük, birkaç ay önce bu projelerin iptal olduğunu, "Gülçin Ergül ya da gruptan birinin kabul etmediği" için rafa kalktığını açıkladı.

Bu açıklamaların ardından solo kariyerine devam eden Gülçin Ergül de bir açıklama yaparak, "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" dedi.

"Hepsi Üzerinden PR Yapmasın"

Yasemin Yürük, Ergül'ün bu sözlerine, "Ne Cemre ne Eren ne ben bir şey söylemiyoruz Gülçin'in söylemlerine karşı ama şuna dikkat ettim, Gülçin, Hepsi üzerinden PR yapıyor. Kendi yolunda ilerlesin sesi çok güzel beğeniyorum, destekliyorum. Ama lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın" şeklinde yanıt verdi.

Yürük, grubun yeniden bir araya gelme ihtimaline ise, "Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Zaten dağılmamızın bir sebebi varmış iyi ki de olmuş" diyerek olumsuz baktığını ifade etti.

"Bu Tavra Şaşırmıyorum"

Gülçin Ergül ise yazılı bir açıklama yaparak, "Emrivaki yapılıyor. Gülçin istemedi herkes ona yüklensin şeklinde. Ben de o Gülçin neden istemedi açıkladım. Şimdi sinirli ifadelerle pr yapıyor suçlaması yapmak mantık dışı. Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" dedi.

Eren'den Gülçin'e Yorum

Grup üyelerinden Eren Bakıcı, Gülçin Ergül'ün paylaşımına, "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin'in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunu yaptı.

Hepsi grubu