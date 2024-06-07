Kadırgalı Seda, 7. kocasını övmelere doyamadı. Herkes bunu konuşuyor

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Kadırgalı Seda, 7. kocasını övmelere doyamadı. Herkes bunu konuşuyor

Seda Sayan, 2 yıl önce evlendiği genç eşi Çağlar Ökten’i yere göğe sığdıramadı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve 2022’de evlendiği Çağlar Ökten aşkı dolu dizgin devam ediyor.

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61 yaşındaki Sayan’ın sahne programlarından her fırsat bulduklarında yurtdışına tatile giden ikili yine el ele diz dize paylaşım yaptı.

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Instagram’da sık sık 36 yaşındaki eşi Ökten ile aşk tatillerini paylaşan şarkıcı yine yaptı yapacağını.

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Eşinin kendisini çok sevdiği bir yere götürdüğünü söyleyen Seda Sayan, “Aşkım ne güzel bir yere getirdin beni. Canım kocam. Kocam da kocam. Çok güzel bir yere getirdi ama övmeyeyim mi adamı?” dedi.

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Çağlar Ökten ise aşk dolu bakışlarla eşine, “Hayatım en güzeline layık olduğun için en güzel yere getirdim” dedi.

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