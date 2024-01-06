Her 10 şirketten biri onların. İşgal boyut atladı

Antalya her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda yabancıların da şirketlerine ev sahipliğine başladı. Rakam öyle bir arttı ki, kentteki 10 şirketten bir artık yabancıların. Rakamlar bunu söylüyor.

Antalya'da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre 21 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ikamet izni yaşayan yabancı sayısı 116 bin 889 olarak kayıttlara geçti. TÜİK verilerine göre geçen yıl 12 bin 93 yabancı ev alarak artık Antalya'lı oldu.

ŞİRKET VERİLERİNİ ATSO AÇIKLADI

Antalya ile ilgili önemli verilerden biri ise ATSO yani Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. İşte o rakam kafalarda bir çok soru yaratacak cinsten. O verilere göre Antalya'daki şirketlerin 10 tanesinden biri yabancıların. Turizmin önder şehri Antalya'da 62 şirketten 6 bin 158'i yabancılara ait. diğer bir deyişle kentteki şirketlerin yüzde 11'i yabancılara ait.

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, son zamanlarda yabancıların yaşamak için tercih ettiği kente dönüştü. Geçen yıl 791 yabancı ortaklı şirketin faaliyete başladığı kentteki 62 bin şirketten 6 bin 158'i yabancılara ait.

RUS ŞİRKETLERİ ÖNDE ÇOĞU DA MÜTEAHHİT OLDU

ATSO verilerine göre Antalya'da 2023'te 6 bin 765 şiket kuruldu. Bu şirketlerin 791'in yabancı şirket olarak kayıtlara geçti. Rus kaynaklı şirketlerin sayısı 255 olarak açıklandı. Rusları Almanlar ve İranlılar izledi. Almanyar 64 şirket kurarken, 53 şirketin sahibi ise İranlılar. Ukraynalılarış şirket sayısı 42 olarak kayıtlara geçti. Yabancıların kurduğu şirketler büyük çoğunluğu inşaat alanında. Yabancı müteahhitlerin kurduğu şirket sayısı 71 olarak kayıtlarda. Antalya'da faaliyet gösteren yabancı ortaklı şirketlerin 1217 Ruslara ait...Almanlara ait şirket sayısı ise 765 olarak kayıtlarda yer alıyor. İranlılar da son yıllarda atağa geçti onların da şirket sayısı 675.