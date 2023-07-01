Her 3 kişiden 1’i işsiz. Saray’ın raporu ile ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın işgücü piyasasındaki gelişmeleri analiz eden çalışma raporu, yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da onayıyla yayımlanan ‘İş Gücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi' isimli raporda 2014 yılından Mart 2023'e kadar olan süreç mercek altına alındı.

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Analizde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)'in açıkladığı normal işsizlik oranının yanı sıra herhangi bir işte çalışmayan, iş aramadığı halde çalışmak isteyen ve iş bulması durumunda kısa sürede işbaşı yapabilecek olan "atıl işgücü" verileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi öncesinde 2018'in ilk 3 aylık döneminde resmi işsiz sayısı 3 milyon 312 bin, atıl iş gücü sayısı 4 milyon 727 bin, toplam işsiz sayısı 8 milyon 39 bin olarak belirlendiği görüldü.

2023'ün ilk 3 aylık döneminde ise resmi işsiz sayısı 3 milyon 599 bine, atıl işgücünde görünen işsizlerin sayısı ise 7 milyon 934 bin olduğu toplam işsiz sayısının da 11 milyon 533 bine tekabül ettiği belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen son 5 yıllık süreçte işsiz vatandaş sayısı 287 bin, atıl işgücünde bulunan işsiz vatandaş sayısı da 3 milyon 207 bin arttı. Toplam işsiz vatandaş sayısı 5 yıllık dönemde 3 milyon 494 bin kişi arttığı görüldü.