Her an 7 ve üzeri deprem olabilir. Naci Görür’den Marmara Depremi uyarısı

Türkiye'nin fay hatlarında son zamanlarda artan hareketlilik vatandaşları korkutuyor. Deprem bilimciler, neredeyse her gün aktif fay hatlarıyla ilgili uyarılar yapıyor. Dün Adana'da yaşanan 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremlerden sonra, Akdeniz'de de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayınında, Adana'da meydana gelen 3.0’lık depremi değerlendirirken fay hatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem fırtınası demek için bir neden olmadığını belirten Görür, Yalnız birer dakika arayla 3 tane deprem meydana geldiğini, Adana havzasında bir deprem olabileceğini düşündüklerini, nedeni ise Doğu Anadolu fayı. Yani Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fayı olduğunu söyledi.

"ADANA’DA DEPREM BEKLİYORUZ”

Adana'da bir deprem beklediklerine dikkat çeken Görür, Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmının Doğu Anadolu Fayı değil o Ölü Deniz Fayı olduğunu, Bingöl Karlıova'dan başlayarak önce Elazığ depremini üreten daha sonra da Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşündüklerini söyledi. Görür, bu nedenle Adana havzasında belirli ölçüde deprem beklediklerini ifade etti.

MARMARA'DA HER AN 7 VE ÜZERİ DEPREM OLABİLİR

Olası büyük Marmara depremiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Görür, ABD'li bilim adamları liderliğindeki bir ekibin, 2000 yılında bir araştırma yaptığını, daha 3,4 ay önce de bu çalışmayı revize ettiklerini, 1999 depreminden sonra her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi'nin 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşmasının yüzde 47 olduğunu söyledi.

Daha önce bu oranın yüzde 64 olduğunu söyleyen Görür, 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu, Bugün zaten 99 depreminin üzerinden 25 sene geçtiğini, kısaca yazı tura atsan Marmara’da deprem olma olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Bu oranın muazzam bir olasılık olduğunu söyleyen Görür, bu nedenle tabiat ve bilimin bize her şeyi söylediğini bunlara rağmen yaşanabilecek depreme neden hazırlanılmadığını anlamlandıramadığını söyledi.