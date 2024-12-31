Her gün içilen o içecek kadınları öldürüyor!

Birçok kişi için süt, günlük beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen, yeni araştırmalar bu alışkanlığın özellikle kadınlarda kalp sağlığını tehdit edebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, süt ve süt ürünlerinin kadınların kardiyovasküler sağlığı üzerindeki etkilerini daha detaylı bir şekilde incelemeye başladı.

KADINLAR VE SÜT: KALP SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLER

Birçok bilimsel araştırma, süt tüketiminin kalp hastalıklarıyla olan bağlantısını incelemekte ve son yıllarda yapılan çalışmalar, süt tüketiminin kadınlarda özellikle kalp hastalıkları riskini artırabileceğini ortaya koydu.

2023 yılında yapılan büyük ölçekli bir çalışmada, günlük süt tüketiminin, kadınlarda hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve arterioskleroz (damar sertliği) gibi kalp hastalıklarına yol açma riskini artırdığı belirlendi.

Dr. Susan R. Davis, Avustralya’daki Monash Üniversitesi'nde kardiyoloji profesörü, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Süt, özellikle doymuş yağ içerdiği için kalp sağlığına olumsuz etki yapabiliyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla risk altında. Çünkü kadınların hormon yapısı ve metabolizması, kalp hastalıklarına daha duyarlı hale gelebilir."

SÜTÜN DOYMUŞ YAĞ İÇERİĞİ VE KALP SAĞLIĞI

Sütün içerdiği doymuş yağ asitlerinin kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilmesi, sağlık uzmanlarının dikkatini çeken bir konu oldu.

Doymuş yağlar, kan dolaşımındaki kötü kolesterol (LDL) seviyelerini yükselterek damarların tıkanmasına neden olabilir. Bu da kalp hastalıkları, inme ve diğer kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörlerini oluşturur.

Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi'nden kardiyolog Prof. Dr. John G. Crouse, "Süt ve süt ürünlerinin aşırı tüketimi, özellikle kadınlar için kalp hastalıklarına yol açabilir. Bu, yalnızca süt içeriğindeki yağlardan değil, aynı zamanda işlenmiş süt ürünlerinden de kaynaklanabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Crouse, süt yerine daha düşük doymuş yağ içeren alternatiflerin tercih edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

YENİ ARAŞTIRMALAR VE KADINLARIN KALP SAĞLIĞI

2024 yılında yapılan bir araştırma, her gün süt tüketen kadınların, süt içmeyenlere kıyasla kalp hastalıklarına yakalanma riskinin %10-15 oranında arttığını gösterdi.

Çalışma, 50 yaş ve üzerindeki kadınları hedef alarak, uzun vadeli etkilerini inceledi.

Süt tüketiminin artırıldığı grupta, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarının daha yaygın olduğu gözlemlendi.

Dr. Sarah L. Johnson, Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve kardiyoloji uzmanı, bu bulguları şu şekilde değerlendirdi:

"Süt, içerdiği kalsiyum ve protein açısından önemli bir besin kaynağı olsa da, kadınlarda kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Süt tüketiminin dengeli olması ve alternatif besin kaynaklarının da değerlendirilmesi gerekmektedir."

ALTERNATİFLER VE SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Süt, kalsiyum ve protein açısından önemli bir kaynak olsa da, kadınların kalp sağlığını korumak için alternatif besin kaynaklarına yönelmeleri önemli.

Almond Milk (Badem Sütü), Oat Milk (Yulaf Sütü) ve Soy Milk (Soya Sütü) gibi bitkisel sütler, doymuş yağ oranı düşük seçenekler sunarak kalp sağlığına daha az zarar verir. Ayrıca, yeşil yapraklı sebzeler, balık, fındık ve tohumlar da kalp sağlığını desteklemek için mükemmel alternatiflerdir.

Dr. Joanne L. McCarthy, New York'taki Mount Sinai School of Medicine'dan kardiyolog, "Süt ve süt ürünlerinden kaçınmak, özellikle kalp hastalıkları riski taşıyan kadınlar için önemlidir. Bunun yerine, kalsiyum ve protein ihtiyacını karşılamak için bitkisel kaynaklardan faydalanmak daha sağlıklıdır" dedi.

Kadınlar için kalp sağlığını korumak, sadece sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla mümkün olmadığının altı çizildi.

Uzmanlar, düzenli egzersiz yapmanın, stresten kaçınmanın ve yeterli uyku almanın da önemini vurguladı. Ancak, süt ve süt ürünlerinin aşırı tüketiminin kalp hastalıkları riskini artırabileceği gerçeği, kadınların beslenme düzenlerini gözden geçirmelerini gerektiriyor. Özellikle menopoz dönemi ve sonrasındaki kadınların, daha dikkatli bir beslenme planı oluşturması gerektiği uzmanlar tarafından sıkça dile getirilmekte.

Her gün süt tüketmenin kadınlar için kalp hastalıkları riskini artırabileceğine dair yeni bilimsel bulgular, beslenme alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kıldı. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği de açık.