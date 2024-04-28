Her gün reklamlarını gördüğümüz tekstil devi iflas etti

Geçtiğimiz yıl CRIF Türkiye’nin analizine göre, kurulan şirket sayısında düşüş görülürken her 15 saatte bir bir şirketin iflas ettiği ortaya çıkmıştı. Hükümetin yürüttüğü enflasyonu düşürmeye yönelik sıkılaşma programı devam etse de iflas haberlerinin ardı arkası kesilmedi.

TÜRKİYE'NİN MARKA ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Tekstil sektöründe görülen küresel kriz ile Türkiye'deki ekonomik kötüleşme birleşince sektörde iflas açıklayan şirket sayısı da yükseldi. En son Bursa merkezli üretim yapan Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de iflasını açıkladı. Byr Sw, internet üzerinden satış yapan ünlü uygulamalarda çok tutulan bir marka olmasına karşın borçlarını ödeyemedi.

Bursa Nilüfer merkezli üretim yapan şirket önce konkordato ilan etmiş, ancak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato talebini kabul etmeyerek iflas kararı vermişti. Mahkemenin 16 Nisan 2024 tarihli kararı gereği resmi olarak iflası tescillendi.