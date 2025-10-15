Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından 2025 yılı Uyuşturucu Raporu yayınlandı. Raporda çarpıcı tespitler yer aldı. Raporun kokain bölümünde Türkiye’nin bir geçiş üssü haline glediğinin altı çizildi. Emnietin raporunda en çarpıcı tespit ise Hollanda’nın Rotterdam Limanı’nda alınan yoğun güvenlik tedbirleri nedeniyle suç örgütlerinin Türkiye’yi geçiş koridoru olarak kullandığı ifade edildi. Raporda o bölüm şöyle yer aldı:

Mersin Limanı

“Türkiye, Latin Amerika kaynaklı doğrudan veya Batı Afrika üzerinden Avrupa’ya hedefli kokain kaçakçılığında giderek artan bir şekilde geçiş koridoru olarak kullanılmaktadır. Bu eğilimin kısmen suç gruplarının Rotterdam gibi limanlarda artırılan güvenlik tedbirlerinden kaçınma çabalarından kaynaklandığı söylenebilir.”

EMNİYET: MERSİN LİMANI KULLANILMAYA ÇALIŞILACAK

Rapordaki en ilginç tespit ise Mersin Limanı’yla ilgiliydi. Mersin Limanı’nın doğuya yönelik kokain kaçakçılığında önümüzdeki dönemde de kullanılmaya çalışılacağının altı çizilerek şöyle denildi:

Mersin ve Ambarlı limanlarının aynı zamanda Avrupa’ya hedefli kokain kaçakçılığında aktarma merkezi olarak kullanılmaya çalışıldığı yürütülen soruşturmalardan anlaşılmıştır. 2011 yılından bu yana Suriye’de devam eden istikrarsızlık ve iç çatışmalar Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik yasal ticarette önemli bir aktarma noktası olan Lazkiye limanının deniz ticaretinde kullanılması ülkelerce riskli olduğu görüldüğünden dolayı en yakın Mersin Limanı bu anlamda küresel boyutta önem kazanmıştır. Ticaret yoğunluğu kaçakçı gruplar tarafından bir fırsat olarak değerlendirildiğinden dolayı Avrupa ve Orta Doğu’ya hedefli kokain kaçakçılığında Mersin Limanı’nın en fazla kullanılmaya çalışılan liman olduğu, bu durumun ilerleyen süreçte de devam edebileceği değerlendirilmektedir.”

EN ÇOK MERSİN VE AMBARLI KULLANILIYOR

Raporda kokain kaçakçılarının en çok Mersin ve Ambarlı limanlarını kullandıkları belirtilerek “2018-2024 yılları arasında Mersin limanında gerçekleştirilen toplam 30 kokain yakalamasında yaklaşık 4 tondan fazla (4.162 kg) kokain ele geçirilmiştir. 2018-2024 yılları arasında Ambarlı limanında 29 kokain yakalamasında 1,8 ton kokain ele geçirilmiştir. GMGM yetkilileri tarafından Haziran 2021’de Mersin limanında tek bir yakalamada 1,3 ton kokain ele geçirilmiştir” denildi.

Rotterdam Limanı

TÜRKİYE’DE YAKALAMA ORANI AVRUPAYA GÖRE ÇOK DÜŞÜK

Rapordaki verilere bakıldığında Avrupa’da ele geçirilen kokainle Türkiye’de ele geçirilen kokain miktarı arasında büyük fark olduğu ortaya çıkıyor. 2023 yılında Avrupa genelinde 2023 yılında AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilen 95.000 kokain yakalamasında 419 ton (2022’de 323 ton) kokain ele geçirildi.

Belçika (123 ton), İspanya (118 ton) ve Hollanda (59 ton) tarafından ele geçirilen miktarın toplam miktarın %70’sine karşılık gelmektedir. 2023 yılında Türkiye’de ele geçirilen kokain ise 2,5 ton.