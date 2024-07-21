Her taşın altından çıkan hayvan kentte panik yaratıyor! Etle besleniyor 1 metreye kadar zıplıyor...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde örümcekler görülmeye başladı.

Bölgede tedirginliğe sebep olan sarıkız örümcekleri, özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebiliyor ve güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebiliyor.

Bölge halkı, yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu ifade edilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle ilaçlama yapılmasını veya alternatif önlemler alınmasını talep ediyor. Vatandaşlar, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü belirtti.

'SARIKIZ' ÖRÜMCEĞİ

Sarıkız örümceği, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dünyada da yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunuyor.

Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklı olan sarıkız örümcekleri, genellikle etle besleniyor. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyebiliyor.

Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümcekleri, avlarını dişleriyle ovuşturduğu için ısırdıklarını fark edemiyor. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eden sarıkız örümcekleri, saatte 1,5 kilometre katedip, 1 metre yüksekliğe zıplayabiliyor.