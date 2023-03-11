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Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara

Her trafik ışığında araçların etrafının sarılmasına Adanalılardan tepki gelemeye devam ediyor. Vatandaşın paylaştığı video sonrasında, "Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara" yorumu yapıldı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:20
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Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar

Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
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Vatandaşın paylaştığı görüntüler dikkat çekti. Bir grubun trafik ışıklarında durulduğunda ellerinde sileceklerle bir arabanın etrafını sardıkları görüntüler tepki çekti.

Adana’da Mavi Bulvar’da vatandaşın paylaştığı görüntülerde bir grubun tavırları dikkat çekti. Bu grubun ellerinde araba silecekleri ile vatandaşın arabasının etrafını sardıkları görüldü.

Arabası sarılan kişi, Adana Valiliği ve Emniyeti’ni etiketleyerek yardım istedi.

Vatandaş, sosyal medyadan paylaştığı videoya düştüğü şu notla yardım istedi:

“Adana'da ışıklarda durduğumuz an karşılaştığımız manzara. Aracın etrafını sarıp insanları rahatsız ediyorlar. Bu durum Adana'da birçok ışıkta mevcut. Yetkililerin bu sorunu çözmelerini bekliyoruz.”

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