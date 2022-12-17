Hülya Avşar bu sefer duştan çıkıp paylaşım yaptı. Her yaptığı olay oluyor

Şarkıları ve oyunculukları kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla damga vurdu. Son olarak Anlatma parçasını çıkaran ve Yeniköy'de yürürken karşılaştığı Murat Altan'la kamera karşısına gelen sanatçı, yine adından söz ettirdi.

DUŞ SONRASI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Avşar, duştan sonra çektiği selfie'yi Instagram'dan yayınladı. Avşar, fotoğrafa ise son eseri Anlatma'yı eklemesi dikkat çekti. Sanatçı, bu fotoğrafıyla yine gündem olmayı başardı.