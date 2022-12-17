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Hülya Avşar bu sefer duştan çıkıp paylaşım yaptı. Her yaptığı olay oluyor

Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden ünlü sanatçı Hülya Avşar, duştan sonra çektiği pozu paylaştı ve gündem olmayı başardı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 08:42
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Her yaptığı olay oluyor. Hülya Avşar bu sefer duştan çıkıp paylaşım yaptı

Hülya Avşar bu sefer duştan çıkıp paylaşım yaptı. Her yaptığı olay oluyor
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Şarkıları ve oyunculukları kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla damga vurdu. Son olarak Anlatma parçasını çıkaran ve Yeniköy'de yürürken karşılaştığı Murat Altan'la kamera karşısına gelen sanatçı, yine adından söz ettirdi.

DUŞ SONRASI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Avşar, duştan sonra çektiği selfie'yi Instagram'dan yayınladı. Avşar, fotoğrafa ise son eseri Anlatma'yı eklemesi dikkat çekti. Sanatçı, bu fotoğrafıyla yine gündem olmayı başardı.

 

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