Her yerde aranıyordu! Cesedi evinden çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Her yerde aranıyordu! Cesedi evinden çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 66 yaşındaki Şemsettin Turan'ın cesedi evinden çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın (66) evinde cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın evinden kötü koku gelince komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde, Şemsettin Turan'ın cansız bedeni bulundu. Turan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yerde aranıyordu! Cesedi evinden çıktı

Her yerde aranıyordu! Cesedi evinden çıktı

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