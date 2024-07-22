Herkes bu kuşu arıyor. Bütün şehir seferber oldu

Beş yıl önce bir aylıkken aldığı kuşa "Şampiyon Trabzon" gibi birçok kelime öğreten Mumcu, kuşun kaybolmasıyla adeta bir cenaze havası yaşadıklarını belirtti.

Mumcu, iş yerinin penceresi ve mahallesindeki pek çok yere kayıp ilanları astı. İlanlarda, muhabbet kuşunu bulanın ödüllendirileceği belirtilmesine rağmen, geçen iki ay içinde yalnızca bir kişiden geri dönüş aldığını ve sonuç alamadığını söyledi. Mumcu, kuşunu bulma umudunu hala taşıyor.

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Aydın Mumcu, muhabbet kuşunu çok özel bir şekilde yetiştirdiğini anlatarak, Hopa’dan yaklaşık beş yıl önce kuşun henüz 1 aylıkken kendisine geldiğini belirtti.

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Kuşa 150 kelime öğrettiğini söyleyen Mumcu, ’Şampiyon Trabzon’, ’başım ağrıyor beni doktora götürün’ gibi kelimeler konuşabiliyordu. ’Oğlum gel seni yedireyim’ dediğimde hemen gelip omzuma konuyordu. Evimizin kiler kısmında beyaz dişi kuşla birlikte oynuyordu. Bir gün eve geldiğimde kafeste yemek yiyordu, aşağı indim ve abdest almak için yukarı çıktığımda kafeste olmadığını gördüm. Akşam eve geldiğimde yine yoktu. Eğer kedilere yem olmadıysa muhtemelen birinin evindedir. Yaklaşık 2 aydır kayıp ve bu zaman zarfında bizi sadece bir kişi aradı. Zaten fazla uçamazdı, en fazla 20-30 metre uçabiliyordu. Bir defasında evimizin karşısındaki balkona gitmişti, 'gel oğlum' dediğimde hemen geldi. Bulup getiren olursa kendisini ödüllendirmeyi düşünüyorum, yeter ki onu bana getirsin. Kaybolduğunda sanki evden cenaze çıktı. Kızım, hanım çok ağladı. Kızım benimle bir ay konuşmadı. Umudumuz kesildi, ancak içimizde hala küçük de olsa bir ümit var. Kayıp ilanını çevreye astık, bulunursa çok sevineceğim ve bulanı mükâfatlandırırım" dedi.

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Mumcu'nun kayıp kuşunun fotoğrafının olduğu ilanda, "Görenlerin, duyanların 532 785 5992 No ile iletişime geçmeleri rica olunur" yazıyor.