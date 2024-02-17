Herkes Hande Erçel'in bitmeyen tatilindeki beyaz elbisesini konuşuyor

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Herkes Hande Erçel'in bitmeyen tatilindeki beyaz elbisesini konuşuyor
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 15 aydır devam eden ilişkisinde 12 ülke gezdi. Erçel’in bitmeyen tatilinde giydiği beyaz elbise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Son olarak Burak Deniz ile yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

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15 aylık ilişkilerinde 12 ülke gezen Erçel (30) ile Sabancı (33), son olarak rotalarını Afrika anakarasının yaklaşık 2 bin km açığında bulunan bir ada ülkesi olan Mauritius'a çevirdi.

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Tatilde çekilen karelerini 31.8 milyon takipçisi bulunann Instagram sayfasından palmiye ağacı ve beyaz kalp emojileri ile yayınlayan güzel oyuncuya, kısa sürede 1 milyon beğeni geldi.

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Takipçileri, Erçel'in beyaz elbisesiyle paylaştığı karelere; "Kumsaldaki inci tanesi", "Beyaz kuğu gelmiş" ve "Kraliçe" gibi 4 binden fazla yorum yapıldı.

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