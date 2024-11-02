Herkes Nevşin Mengü'yü arıyordu! Bakın nerede ortaya çıktı

5 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD seçimlerine üç gün kaldı. Herkes ABD'deki Başkanlık seçimlerini merak ederken Gazeteci Nevşin Mengü, ABD'nin Teksas eyaletinde seçimin nabzını tuttu.

Mengü, ABD seçimlerini ve Kamala-Trump denklemini değerlendirdi.

"Washington DC'den Texas Dallas'a geçtim. Burası tabi ayrı bir dünya biliyorsunuz ayrı bir eyalet ama ayrı bir dünya kendi kuralları olan kendilerini ayrı sayıyorlar Amerikalıların geri kalanından..." diyen Mengü şunları da söyledi:

"Teksas'ta kimi şehir merkezleri ağırlıklı olarak Demokrat adayı destekliyor. Neredeyse şehir merkezi %60 Demokrat % 40 cumhuriyetçi diyebiliriz. Kırsal ve şehir merkezleri arasında çok ciddi fark var politik eğilim olarak. Fakat şimdi bu seçimde Teksas'ı önemli yapan şey geçen seçimde Biden seçildiği zaman hani biraz da sürpriz olmuş Biden nasıl seçildi diye bu kadınların kadınların özellikle verdiği oya bağlanmıştı ve kürtaj meselesine getirilmişti. Bu konunun ne kadar önemli olduğu anlaşıldı."