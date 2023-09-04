Herkese özel uçak Avrupa Şampiyonu'na tarifeli uçak. Otobüs yollasaydınız bari

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK

İlk seti 25-27 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi. Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.

"OTOBÜSLE YOLLASAYDINIZ"

Şampiyon olup bizleri gururlandırmasına rağmen yurda dönen kadın voleybolcularımıza özel uçak ayarlanmaması sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar “otobüs yollasaydınız” diyerek duruma tepki gösterdi.

"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA TÜM DİNYAYA GÖSTERDİNİZ"

Millilerimizi yurda getiren uçağın pilotunun yaptığı anons ise herkesi duygulandırdı. Pilot anonsunda şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli konuklarımız var dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran Cumhuriyetimizin 100. Yılında tüm Türkiye’yi sevince boğan, Türk kadının gücünü dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları kadın milli voleybol takımı bizlerle gösterdiğiniz mücadele ile Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor bu duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor. İstiklal Marşı’mızı mutluluk gözyaşlarımızla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Efendim Avrupa Şampiyonu oldunuz Brüksel’de “