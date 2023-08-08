Herkesin FETÖ'den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemiş

Dün hayatını kaybeden Erkin Koray’ın 2008 yılında Ergenekon kumpası hakkında söyledikleri yeniden akıllara geldi.

Herkesin FETÖ'den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemiş

Türk rock müziğinin babası olarak görülen Erkin Koray, 82 yaşında hayata gözlerini kapattı.

Sanatçı kişiliğinin yanı sıra antiemperyalist tutumu ve vatan sevgisiyle de gönüllere taht kuran Erkin Koray'ın bir röportajda kendisine Filiz Tümer tarafından yöneltilen “Fikirlerinizi ne kadarlık bir kitleyle paylaşabiliyorsunuz? Sonuçta siyasetçi veya basın adamı değilsiniz?” sorusuna verdiği cevap yeniden akıllara geldi.

"ERGENEKON DİYE BİR ŞEY YOK, HAYALİ BİR YAPILANDIRMA"

Erkin Koray, Fethullahçı hainlerin TSK’ya kurduğu Ergenekon kumpasına dair daha 2008 yılındayken böyle cevap vermiş:

Dış güçlerin istediği ses çıkıyor Türkiye'de. Tamamen bir sömürge ülkesi halindeyiz. Bayrak dalgalanıyor ama hayali.

Aslında o bayrak yok. Görüntüde dalgalanıyor. Baktığınız zaman, bankalar o bayrağın değil, telefon şirketleri değil, sahiller o bayrağın değil, dondurmacı o bayrağın değil, hamburgerci o bayrağın değil. Her şey ve her yer çoktan parsellendi.

Bir gün denize gidecek yol bulamayacağız. Birisi çıkacak ve bir gün bu yoldan yabancı bir dilde 'buradan denize girilemez' levhası asacak ve 'geçemezsiniz' diyecek.

Çoğu insanın olup bitenden haberi yok, sele kapılmış gidiyor. Olanlar da saf dışı ediliyor. Ergenekon diye bir şey yok. Hayali yapılandırma. Türkiye'yi değişik yöne çekmek isteyenlerin yarattığı bir dalga.

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ERGENEKON KUMPASI

12 Temmuz 2007’de bir gecekonduda el bombalarının bulunduğu ihbarıyla başlayan Ergenekon kumpası davası 1 Temmuz 2019 tarihinde mahkemenin böyle bir örgütün olmadığı kararıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma ve yardım yataklık konularında beraatla sonuçlandı.

Dönemin hükümet üyelerinin "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" diye tanımladığı dosya, ardında onlarca ölü, zindanda karartılmış hayatlar, yüzlerce itibar suikastı bırakarak tarihin kumpas sayfasına kaydedildi.

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