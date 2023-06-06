Herkesin korkulu rüyası. İşte sürekli saç dökülmesinin nedenleri

Sürekli saç dökülmesi insanların korkulu rüyası olduğu biliniyor. Saç dökülmesinin nedenleri ise insanlar tarafından aratılmaya devam ediyor.

Saç dökülmeleri pek çok nedene bağlı şekilde gelişebildiği bildirildi. Kimisi dış etkenler kimisi ise genetik durumlar olan bu saç dökülmesi sebeplerini bildiğiniz zaman saçlarınızın sağlıklı yapısını geri kazanması adına saç dökülmelerine karşı bir tedavi uygulayabilirsiniz.

İşte saç dökülmesinin nedenleri:

-Kozmetik nedenler

-Genetik faktörler

-Hamilelik ve hormon dengesizliği

-Stres ve depresyon

-Yanlış beslenme ve vitamin eksikliği

