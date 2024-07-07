Herkesin uğrak mekanıydı: Dev AVM satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Herkesin uğrak mekanıydı: Dev AVM satıldı

Katılımevim, gayrimenkul sektöründeki etkinliğini artırarak sürdürüyor. Şirket, Bursa'da bulunan bir AVM'nin %70 hissesini 78.5 milyon dolara temin etti.

Katılımevim şirketi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan ve alışveriş merkezi sektöründe önemli bir yere sahip olan CarrefourSA AVM'nin büyük bir hissesini elde etti. Satın alma işlemi için 78.5 milyon Amerikan Doları değerinde bir yatırım yapıldığı duyuruldu. Söz konusu mülk, 60.325 metrekarelik geniş bir kiralanabilir alana sahip ve bu alan içerisinde çeşitli büyüklüklerde toplam 144 mağaza, bir hipermarket ve bir de sinema salonu bulunmaktadır.

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78.5 MİLYON USD'LİK ANLAŞMA

Katılımevim Yönetim Kurulu'nun gayrimenkul sektöründeki yatırımlarını genişletme kararı aldığı bildirildi. 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre, şirket Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. bünyesindeki bir mülkü 78.519.326 Amerikan Doları bedelle satın alarak portföyüne ekledi. Satın alınan CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi'nin 100.000 metrekarelik geniş bir alana sahip olduğu ve ziyaretçilere çeşitli alışveriş ve eğlence olanakları sunduğu ifade edildi.

Yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan bu gelişme, Katılımevim'in büyüme stratejileri çerçevesinde daha fazla yatırım yapma planlarının bir parçası olarak görülüyor. Şirket, gelecek projeler hakkında daha fazla bilgiyi ilerleyen dönemlerde yatırımcılarla paylaşmayı planlıyor.

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